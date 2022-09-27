شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي المصري يؤكد حسم الفريق لصفقة مهاجم برازيلي جديد! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي المصري أن الفريق بصدد الإعلان عن التعاقد مع مهاجم برازيلي جديد خلال اليومين القادمين، يأتي ذلك بعد أن نجح الفريق فى التعاقد مع مهاجم برازيلي آخر منذ أسابيع قليلة، وهو برونو سافيو مهاجم نادي بوليفار البوليفي السابق.

وأكد الصحفي والإعلامي إبراهيم المنيسي رئيس مجلة النادي الأهلي بأن الفريق حسم كافة الأمور مع مهاجم برازيلي قوي سوف يتم الإعلان عن اسمه قريبًا، مشيرًا إلى أنها ستكون صفقة قوية للغاية مقارنة بمستوي الدوري المصري، ليفتح باب التكهنات عن اسم اللاعب البرازيلي الجديد.



أسباب كثيرة تقرب بيسولي من الأهلي!

وتناولت بعض التقارير الصحفية اسم اللاعب الذي قد يتعاقد معه الفريق الأحمر، حيث يعتبر بيسولي مهاجم نادي آفاي وثالث هدافين الدوري البرازيلي الأقرب لقيادة هجوم الفريق، على الرغم من أن مسئولي النادي الأهلي المصري قاموا بنفي التعاقد مع اللاعب.

وقام اللاعب البرازيلي بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري على إنستجرام، ليثير الشكوك حول قدومه للفريق القاهري، خاصة أن اللاعب لا يتابع أي حسابات لأندية عربية آخري، إضافة إلى أن متابعة اللاعب لحساب الفريق الأحمر، جاء بالتزامن مع الأنباء المترددة حول تعاقد الفريق معه.



ماذا قدم اللاعب ليجذب أنظار الفربق الأحمر؟

ونجح اللاعب فى التألق بشدة خلال الموسم المنقضي على مستوي الأرقام الفردية، حيث قام بتسجيل 13 هدف فى 24 مباراة خاضها مع الفريق، إضافة إلى تحرر اللاعب وإيجادته للعب فى جميع مراكز الهجوم داخل الملعب، مما يجعل من اللاعب صفقة مميزة حال إتمامها.