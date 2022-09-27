شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال يفجر مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات الفريق مع رونالدو! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي، عن صحة الأخبار التي انتشرت فى الآونة الأخيرة من مفاوضات الفريق مع اللاعب، حيث أكد أنه بالفعل حدث تفاوض مباشر مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، كما أن الفريق كان بإمكانه ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الزعيم الهلالي يمتلك القدرة المالية من أجل مفاوضات أي لاعب على المستوي العالمي، وأن العامل المادي لن يكون مانعًا أمام ضم أفضل لاعبي العالم إذا قرر الفريق، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق فكرة التعاقد مع النجم البرتغالي رونالدو فى المرحلة الحالية.



أسباب فشل مفاوضات الهلال مع رونالدو!

وأكد بن نافل أن السبب الرئيسي وراء فشل التفاوض مع اللاعب يكمن فى قرار مركز التحكيم الرياضي المتعلق بمنع القيد، فعلى الرغم أن اللاعب سبق وأن وصف عرض الفريق الهلالي بالعرض الفاحش، رافضًا التواجد فى المنطقة العربية، إلى أن الزعيم كان بإمكانه الضغط على اللاعب والتعاقد معه.

وواصل أن الفريق كان متفائل بعدم منعهم من التسجيل خلال المرحلة الحالية، ولكن أشار فى الوقت ذاته أنه يحترم كافة القرارات بهذا الشأن، معلنًا إنسحاب الهلال الرسمي من مفاوضاتهم مع النجم البرتغالي.



قيمة عرض الهلال المقدم من أجل رونالدو

وقام نادي الهلال السعودي مطلع الشهر الجاري بتقديم عرض خرافي للاعب يقترب من 250 مليون يورو، كأكبر عرض يتم تقديمه من نادي عربي على مر التاريخ، حيث أن الصفقة فى حالة إتمامها كانت ستعد مفاجأة وحدث تاريخي لن ولم يتكرر مرة أخري.