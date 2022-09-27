شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مصير عبدالرازق حمدالله من المشاركة مع اتحاد جدة ضد النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف السعودي أحمد الشيخي القانوني الرياضي، عن مصير المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من مواجهة النصر في كلاسيكو دوري روشن السعودي.



حمدالله يقترب من المشاركة مع اتحاد جدة ضد النصر



وأشار الشيخي، إلى أنه يتوقع صدور قرار نهائي من مركز التحكيم السعودي في قضية اللاعب عبدالرزاق حمدالله وناديه الحالي اتحاد جدة، من جهة وناديه السابق النصر من جهة أخرى، في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وقال المحامي الرياضي خلال مقطع صوتي له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن مشاركة حمدالله في مباراة النصر واتحاد جدة، المقررة يوم 2 أكتوبر الأول المقبل هي الأقرب بنسبة كبيرة، على اعتبار أن إصدار القرار النهائي في القضية يستدعي بعض الوقت.

موعد صدور قرار التحكيم السعودي في قضية حمدالله

وأضاف: "الوقت المتوقع لصدور القرار، قد يكون يوم 14 أكتوبر المقبل، ومن الوارد أن يصدر القرار قبل هذا التاريخ، وهذا أمر تحدده هيئة المحكمين، ومدى قدرتها على الانتهاء من الاطلاع على مذكرات كل الأطراف".

وتابع: "الفيفا أرسل خطابا بشأن اختصاص مركز التحكيم السعودي بالقضية، حيث أكد أنه فيما يخص الإداريين وهما حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد ومشعل السعيد إداري الفريق الاتحادي، فإن هذا الشق من اختصاص الاتحاد السعودي ولجانه القضائية".

واختتم عن ما يخص الشق الثاني المتعلق باللاعب حمدالله: "فيفا لم يعط إجابة واضحة، وترك الأمور معلقة، بتحديد اختصاص المركز من عدمه، مشيرا إلى أن الأمر يرجع لكم إما بإعلان عدم اختصاصكم بنظرها أو تعليق القضية مؤقتًا لحين الفصل النهائي فيها".