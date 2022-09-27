شكرا لقرائتكم استكمال مشروع 100 كتاب وكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مشروع مائة كتاب

الرياض - محمد الوسيري - دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل استكمال مشروع ” مائة كتاب وكتاب ” الذي تبنته ونفذته جائزة الملك فيصل، بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس بهدف التعريف بمائة عالم وباحث عربي وفرنسي.وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل أن الباحثين والمثقفين، العرب والفرنسيين جهودهم، سخروا جهدهم لتعزيز الحوار الجاد، والتفاعل الخلاق، بين ضفتي المتوسط، خلال القرنين الماضيين. وبفضل منجزاتهم الاستثنائية استحقوا الاحتفاء بهم، والكتابة عنهم، للتعريف بهم لدى الأجيال القادمة.

الدعم والمتابعة

خالد الفيصل

وأضاف أنه مع بداية المشروع، تم تكوين لجنة علمية مشتركة بين المؤسستين وضعت أسس المشروع وقواعده، وقامت باختيار عدد من الأسماء العربية والفرنسية ليبدأ بهم المشروع. ومن منطلق الثقة المتبادلة، وحرصًا على الإنجاز، قررت اللجنة أن يتولى معهد العالم العربي اختيار بقية الشخصيات العربية، ومن سيكتب عنهم، والإشراف الكامل على الكتب الفرنسية. وتتولى جائزة الملك فيصل اختيار بقية الشخصيات الفرنسية، ومن سيكتب عنهم، والإشراف الكامل على الكتب العربية أربعون من الباحثين والباحثات العرب من أساتذة الجامعات المتخصصين بالثقافة الفرنسية، من مشرق ومغرب وطننا العربي، تفضلوا بالاستجابة لدعوة جائزة الملك فيصل للمشاركة في هذا المشروع العلمي، فلهم منا كل الامتنان والتقدير، وسعيد أن بعضهم معنا اليوم. وتابع المشروع بكامله متاح مجانًا للقارئ العربي والفرنسي، في موقعي الجائزة والمعهد، وعبر تطبيق خاص به. وسيتم تزويد الجامعات والمؤسسات العلمية بنسخة كاملة من المشروع، كما ستعقد ندوات علمية حوله، أولها ستكون في معرض الرياض الدولي للكتاب الأسبوع القادم، بعنوان “الشغف بسحر العربية: الاستشراق الفرنسي ورحلة الاكتشاف”.وزاد الدكتور السبيل ” صاحب السمو الملكي الأمير، آمنتم، حفظكم الله، بفكرة مشروع “مائة كتاب وكتاب”، وساندتموه بالدعم والمتابعة، ووضعتموه ضمن إطار أولويات أعمال جائزة الملك فيصل، التي ترأسون هيئتها، وتوجهون مسارها، وترعون مسيرتها، وتتابعون أعمالها، وتثقون في مسؤوليها، فلسموكم كل الامتنان والتقدير.

وتابع :” الشكر الجزيل لمعهد العالم العربي في باريس، ممثلًا بالزميل الأستاذ الدكتور معجب الزهراني مدير المعهد حينها، الحاضر معنا رغم غيابه، الذي عملت معه منذ بدء بلورة فكرة المشروع، مائة كتاب وكتاب مشروع تنويري يدعو إلى المزيد من التثاقف والحوار، بأسلوب علمي وحضاري، يقود إلى تحقيق التفاهم الإنساني، والسلام العالمي”.