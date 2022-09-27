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شكرا لقرائتكم المعسل سبب قوي للضعف الجنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد استشاري أمراض القلب والشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، أن تدخين المعسّل يعد سببًا قويًا ومستقلًا للضعف الجنسي لدى الرجال. وأوضح النمر، أن ذلك يكون بسبب تضيق الأوعية الدموية الطرفية وزيادة التصاق الصفائح الدموية وتسارع ترسب الكلسترول على الشرايين. وجاء ذلك في تغريدة عبر حساب النمر بموقع التدوينات القصيرة تويتر، جاء فيه: “تدخين المعسّل سببٌ قويٌ ومستقلٌ للضعف الجنسي لدى الرجال.. بسبب تضيق الأوعية الدموية الطرفية وزيادة التصاق الصفائح الدموية وتسارع ترسب الكلسترول على الشرايين”.