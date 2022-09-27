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المعسل سبب قوي للضعف الجنسي

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الرياض - محمد الوسيري - أكد استشاري أمراض القلب والشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، أن تدخين المعسّل يعد سببًا قويًا ومستقلًا للضعف الجنسي لدى الرجال. وأوضح النمر، أن ذلك يكون بسبب تضيق الأوعية الدموية الطرفية وزيادة التصاق الصفائح الدموية وتسارع ترسب الكلسترول على الشرايين. وجاء ذلك في تغريدة عبر حساب النمر بموقع التدوينات القصيرة تويتر، جاء فيه: “تدخين المعسّل سببٌ قويٌ ومستقلٌ للضعف الجنسي لدى الرجال.. بسبب تضيق الأوعية الدموية الطرفية وزيادة التصاق الصفائح الدموية وتسارع ترسب الكلسترول على الشرايين”.

تعليقات المتابعين

وتفاعل الكثير مع تغريدة النمر، وكتب عبد الرحمن: “والله أن متعة والمشي أفضل من متعة المعسل والدخان”، وكتب عماد الزهراني:”صدقت.. واللي يترك الرياضة ويتحجج بضيق الوقت ماله عذر أبد.. أنا أخلص دوامي 2 وربع الظهر وشنطتي معي وعلى النادي إلى ٤ العصر والوضع الجسدي والنفسي عال العال ولله الحمد”.    
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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