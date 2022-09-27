أمير القصيم يستقبل سمو رئيس رابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم ، صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان رئيس رابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة .

وأشار سموه إلى ما تقدمه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لخدمة المنتزهات والوجهات السياحية البرية التي تتميز بها المملكة ، منوهاً بالجهود التي يبذلها سمو الأمير متعب بن فهد الفيصل لتطوير المنتزهات البرية بالمنطقة ، لتكون في مصاف منظومة المنتزهات البرية بالمملكة .

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من الأمير متعب الفيصل عن ما تحقق من جهود لتطوير المنتزهات البرية ، والأدوار التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية .