سمو الأمير فيصل بن مشعل يطلع على مستجدات شركة القصيم القابضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم ، الرئيس التنفيذي لشركة القصيم القابضة للاستثمار المهندس محمد السواجي، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.
ونوه سموه بالدعم اللامحدود الذي تقده الدولة – أيدها الله – للقطاع الخاص لتعزيز دوره في الإسهام في القطاع الاقتصادي للمملكة، متطلعا إلى أن تكون شركة القصيم القابضة إحدى الشركات الرائدة في المجالات التي تعمل بها وتكون جزءا فاعلا في اقتصاديات المنطقة.
واطلع سمو أمير القصيم على الجهود التي تقوم بها الشركة خلال الفترة الحالية ، والبرامج التطويرية التي تعمل عليها الشركة لتحقيق مستهدفاتها بإذن الله.
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