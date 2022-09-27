اخبار دوليه – رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ17

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى أصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع عشر، اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الأستاذ عمار بن عبد الله الحجاج، الوكيل للبحوث والاستشارات الزكوية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة)، وبمشاركة سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث رفع سعادته في مستهل كلمته الترحيبية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- ملك المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله-، وإلى شعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ(92)، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة عزها ورخاءها.

وناقش سعادة الأمين المساعد مع أصحاب السعادة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كان في مقدمتها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن اجتماعهم السادس عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة، ولائحة تنظيم مسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والأعمال التطوعية في مجال الزكاة لتعزيز التواصل والتعاون بين أجهزة الزكاة والعاملين بها وتوجيه الجهود البحثية لمواكبة جميع مستجدات العمل في هذا المجال.

كما بحث الاجتماع جائزة التميز الوظيفي، والخطة الاستراتيجية لعمل لجنة الزكاة للأعوام (2023م ــ 2025م).