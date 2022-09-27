سمو أمير الباحة يرأس دورة مجلس المنطقة الثالثة للعام المالي 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأَسَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس مجلس المنطقة، في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، دورة المجلس في دورة الانعقاد الثالث للعام المالي 2022م، بحضور جميع أعضاء المجلس .

وثمن سموه الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكداً على مديري الأجهزة الحكومية بالمنطقة ضرورة متابعة قرارات المجلس ومتابعة المشاريع لتطويرها والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، كما جرى خلال الجلسة استعراض أهم احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية المستقبلية ليتم.

بعد ذلك استعرضت أعمال المجلس والتوصيات المقررة .

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