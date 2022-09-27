الكلية التقنية بنجران تواصل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني بحملة للتبرع بالدم

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل الكلية التقنية بنجران فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني بتنظيم حملة للتبرع بالدم تحت شعار “من أجلك يا وطني” بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران وذلك بمقر الكلية. وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن الحملة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 ، وفي إطار الشراكة المجتمعية للكلية وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء لنشر ثقافة التبرع بالدم بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة. مقدماً الشكر لصحة نجران على تعاونهم الدائم ومشاركتهم الفعّالة في جميع الحملات. Advertisements

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