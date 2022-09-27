«أفايا» تستعرض نموذج عمل «الإبتكار المُستدام» في «جيتكس غلوبال 2022»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة «أفايا» (NYSE:AVYA) المتخصصة عالميا في عالم الحلول التي تحسّن وتبسّط الاتصالات والتعاون الرقمي بين فرق العمل عن مشاركتها في دورة العام 2022 من «جيتكس غلوبال»، حيث ستستعرض الحلول التي تساعد عملائها على تبسيط وتسريع العمليات التي تعزّز الابتكار وترفع الفعالية خلال تقديم تجارب استثنائية من دون التأثير على عمليات شركات.

أفايا تدعم عالم الأعمال من خلال حلولها التي تتيح «ترشيق» نشاطات الشركات بالإضافة إلى توفيرها الأدوات الضرورية لرفع القدرات التنافسية، بغض النظر عن المستوى التكنولوجي الذي تمتلكه المؤسسات حاليا. وفي معرض «جيتكس غلوبال»، ستستعرض أفايا كيفية تسخير الابتكار على مستوى السحابة لتحسين قوة ومرونة الأعمال، حتى وسط التحديات التي تواجهها العمليات اليوم، سواءا تعلق ذلك بسلسلة التوريد العالمية أو بنقص المهارات وكوادر العمل.

وسيختبر زوار جناح أفايا نموذج عمل «الابتكار المُستدام» من خلال مجموعة حالات استخدام محددة في قطاعات متعددة، لتوضيح مكامن القوة في منصة تجارب «أفايا وان كلاود» Avaya OneCloud، وكيف يمكنها مساعدة المؤسسات على تقديم تجارب سلسة للعملاء والموظفين دون الحاجة إلى إجراء تحديثات تكنولوجية شاملة تعطل العمليات القائمة.

ويقول رئيس أفايا العالمية نضال أبو لطيف: «تتنافس المؤسسات في ميادين الاقتصاد القائم على القيمة التي تنطوي عليها التجربة، وهي بحاجة إلى ميزات وقدرات متقدمة لتقديم الخبرات التي يطلبها عملاؤها وموظفوها. لكنهم يحتاجون أيضا إلى مسار للانتقال إلى حالة تشغيلية تتيح الحصول على هذه الإمكانات من دون الاضطرار إلى الدخول في متاهة الاستبدال الشامل للحلول التكنولوجية التي يستند إليها نظام العمل، خصوصا وأن هذا الأمر يتسبب بخضّات إدارية وتشغيلية. إن القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها أفايا، بوجود منصة «وان كلاود» بالإضافة إلى نظام عملها الإيكولوجي الشامل، تتيح تقديم قدرات قائمة على السحابة مباشرة ضمن الأنظمة الموجودة لدى الشركات، وهذا أمر بغاية الأهمية بالنسبة لنا ولعملائنا».

في جيتكس 2022، ستعرض أفايا رؤية ونموذج عمل «الابتكار المُستدام» لتمكين المؤسسات من تأمين القدرات التي تحتاجها بهدف تلبية متطلبات العملاء والموظفين، وبذات الوقت المحافظة على استقرار عملياتهم القائمة.

حالات الاستخدام التي سيتم استعراضها في جناح أفايا خلال مشاركتها في جيتكس تتضمّن:

• «الميتافيرس» كقناة عمل: بناء المسار بين الميتافيرس والعالم الحقيقي، وهذا المفهوم يسهّل على المؤسسات إجراء استثمارات في الإمارات، ويتم ذلك من خلال استخدام الميتافيرس كقناة اتصال بين موظفي مركز الاتصال والعملاء.

• رحلة العملاء الرقمية: تمكين الشركات من ضمّ العملاء إلى عالم خدماتها وحلولها بشكل رقمي، إنطلاقا من إعلانات تطبيقات التواصل الاجتماعي مرورا بالدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصولا حتى إلى بيع عروض العطلات.

• إدارة العلاقات بشكل استباقي: استخدام ميزات التعاون المتقدمة لإدارة علاقات العملاء بشكل أفضل، فضلاً عن الاتصالات الخارجية التي تجريها المؤسسات لزيادة المبيعات، والقياسات الحيوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمصادقة على هويات العملاء بشكل رقمي.

• الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: استعراض الطريقة التي يمكن من خلالها للمؤسسات استخدام القياسات الحيوية الخاصة بالوجوه، وروبوتات الدردشة وتحليل الكلام المحكي، والذكاء الاصطناعي الخاص بالمحادثات لتحسين تجربة العملاء.

• السلامة العامة: حلول تراسل ذكية وإخطارات جماعية، جنبا إلى جنب مع تكامل في مجال إنترنت الأشياء للوصول إلى مدن أكثر أمانا.

وستستضيف أفايا أيضا عددا من شركائها في عالم التكنولوجيا ضمن جناحها في جيتكس، ما سيساهم في تسليط الضوء على اتساع وعمق النظام الإيكولوجي الخاص بحلولها «أفايا وان كلاود» Avaya OneCloud للارتقاء بتجارب الموظفين والعملاء بأقل قدر من التأثير على سير الأعمال والنشاطات في الشركات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقسم المبيعات، الخدمات والتسويق في «الكاتل – لوسنت انتربرايز» Alcatel-Lucent Enterprise روكميني غلانارد: «نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع أفايا لتقديم خدمات مراكز الاتصال المستندة إلى السحابة (CCaaS) الرائدة في السوق، وتوسيع سوقنا لنشر حلولنا الخاصة بشبكات العصر الرقمي. هدفنا المشترك هو دعم عملائنا خلال رحلة التحوّل الرقمي التي يخوضونها، وتوفير جميع القدرات اللازمة لجعل كل شيء على اتصال. في جيتكس 2022، سنركز على شراكتنا القوية مع أفايا. وخلال الفترة المقبلة، سنواصل التعاون لتقديم حلول تتمتع بالقيمة وخدمات جديدة لعملائنا بفضل الحلول المخصّصة لمختلف القطاعات، والتي نقوم ببنائها مع أفايا بشكل مشترك».

كذلك سيكون لشركة «يونيفور» Uniphore وهي شريك عارض في جيتكس، فرصة لتقديم حلولها الخاصة بالذكاء الاصطناعي المتعلقة بالمحادثات ومنصة الأتمتة، والمُدمجة ضمن عروض أفايا التوضيحية التي تركز على الحلول التي تُطلق العنان لقيمة كل محادثة تتم بين الشركات والعملاء المتصلين.

من جهته قال النائب الأول للرئيس ورئيس قسم الأعمال – منطقة آسيا، في «يونيفور» Uniphore غوكول غوبالاكريشنان: «توفر منصتنا الشاملة للذكاء الاصطناعي والأتمتة للمحادثات إمكانات قوية في الذكاء الاصطناعي للمحادثات، والذكاء الصطناعي العاطفي، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي المعرفي، لاستخلاص أكبر قيمة من محادثات المؤسسية.

كذلك سيكون لشركة «فيرينت» الشريك الآخر العارض في جيتكس، فرصة لتقديم القدرات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستزيد من كفاءة وقدرات مركز الاتصال وفريق العمل الخلفي في جناح أفايا.

أما النائب الأول للرئيس في قطاع قنوات الأعمال العالمية والتحالفات في شركة «فيرينت» Verint جان بورن، فقال: «سنواصل في جيتكس 2022، إستعراض شراكتنا القوية مع أفايا، من خلال حلول مُبتكرة تستهدف خدمة مركز الاتصال والمكاتب الخلفية. معا، نحن في وضع فريد لتقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد على تحسين تجارب العملاء وفرق العمل، مع تحقيق التوازن على مستوى الكفاءة التشغيلية».

حضور أفايا في جيتكس غلوبال سيكون بالشراكة مع «الكاتل – لوسنت انتربرايز»،»يونيفور»، «فيرينت سيستمز»، «جي إس لاب» GS Lab، «إمبيريوم» Imperium، «كونكت انسايتس» Konnect Insights، «لومنڤوكس» LumenVox، «نيكتار» Nectar، «سيستك» Sestek و»توباز» TOPAZ. أفايا ترحب بزيارتكم لها في قاعة زعبيل، مركز دبي التجاري العالمي بين 10 و 14 أكتوبر 2022.