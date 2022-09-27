نونو سانتو يحسم مصير مشاركة نجم الاتحاد أمام النصر بدوري روشن

محمد بن مسعود - الدمام - يعيش محبي عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حالة من القلق الخوف نتيجة الغموض بسبب مشاركة اللاعب البرازيلي رومارينيو أمام النصر في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن.

نونو سانتو يحسم مصير نجم الاتحاد

ووفقًا للتقارير، فإن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قرر حسم مشاركة رومارينيو لاعب الفريق وذلك بعد خضوعه لاختبار لياقة بدنية في التدريبات.

ويبدو أن الاعتماد على رومارينيو في كلاسيكو السعودي صعب أن يبدأ أساسي في المباراة أمام النصر، ولكن يمكن المشاركة في بضع دقائق من الشوط الثاني حال تأخر الاتحاد في النتيجة.

موعد مباراة النصر والاتحاد

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد والنصر في قمة الجولة الخامية من دوري روشن للمحترفين في الثاني من أكتوبر على معلب مرسول بارك في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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