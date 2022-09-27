وزارة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم في مجال البرمجيات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقعت وزارة الاستثمار اليوم، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لخدمات البرمجيات المحدودة (SAP)، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على تقويم وتطوير ما يتعلق بمجال تقنية المعلومات وتدريب المواهب السعودية وفق أحدث التقنيات العالمية من خلال إنشاء مركز خبرة وابتكار في مدينة الخبر والذي سيكون أحد أهم الاستثمارات للشركة في المنطقة للإسهام في توفير البيئة والبنى التحتية والخبرات اللازمة وتقديم ابتكارات عمليات الأعمال من خلال حلول ذات قيمة مضافة أو معالجة التحديات التشغيلية لصناعة تقنية المعلومات.
وتعمل مذكرة التفاهم على دعم التحول الرقمي للمملكة وتوفير نظام بيئي لتعزيز وتسريع الرقمنة والابتكار عبر مجالات أعمال متعددة في المملكة، كما تعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمر والابتكارات المعتزم العمل عليها ونشرها في المملكة ودعم المعرفة في الاستثمار بمجال تقنية المعلومات وأحدث التقنيات العالمية.
وقال معاليه بهذه المناسبة: إن وزارة الاستثمار تتطلع باستمرار لإقامة شراكات مع الكيانات الرائدة في مجالها التي ستزود السوق المحلي بمعرفة ووفرة في الموارد، كما تؤكّد الوزارة حرصها على دعم وتطوير الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والإسهام في تنمية القدرات الرقمية، ودعم مسيرة التحول الرقمي، من خلال سعيها الحثيث إلى جذب وتنويع الاستثمارات في المملكة، ويأتي ذلك من خلال تقويم مجال تقنية المعلومات وفقًا لأفضل المعايير والتقنيات العالمية، وتدريب الكفاءات السعودية في مجالات التقنية ودعم التحول الرقمي مما يُسهم في تنمية البيئة الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030″.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن الجهود لتطوير مجال تقنية المعلومات التي تُعد امتدادًا لمبادرات الوزارة في دعم التحول الرقمي، مما يُسهم في جذب ممارسات استثمارية مستدامة إلى المملكة، إضافةً إلى استقطاب الخبرات والتقنيات في مجال التحول الرقمي، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنتاج وتقديم برامج دعم وبرامج تحفيزية لتسريع نمو واعتماد الاستثمارات في الخدمات.
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