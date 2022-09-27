حالة وفاة تفجع نجم الاتحاد قبل موقعة النصر بدوري روشن

︎ . نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع “تويتر”، أن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي يقدم التعازي لنجم الفريق الأول عبد الرحمن العبود، في وفاة جدته لأمه. لاعب الاتحاد يفقد جدته قبل مواجهة النصر وكتب حساب الاتحاد: “مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، يقدم خالص التعازي وصادق المواساة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منسوبي النادي وجماهيره للاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن العبود في وفاة جدته لأمه يرحمها الله”. مباراة النصر والاتحاد يستعد نادي الاتحاد لملاقاة النصر في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، مساء الأحد الـ2 من أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين. اقرأ ايضًا موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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