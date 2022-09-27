أول رد من رئيس الهلال بشأن أزمة محمد كنو.. النصر يكذب

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، على أزمة محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
تصريحات رئيس نادي الهلال
وسخر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال من قرار لجنة التحكيم الرياضي حول إيقاف محمد كنو بالإضافة إلى الغرامات التي وقعت على اللاعب والفرق.
وقال فهد بن نافل في تصريحات لـ “بودكاست سقراط ” مع الإعلامي عمر الجريشي، إن لم يكن يعلم نهائيًا حول توقيع اللاعب محمد كنو مسبقًا مع نادي النصر.
تمنى رئيس نادي الهلال بعدم حل مركز التحكيم
وتابع: “تم حل مركز التحكيم الرياضي السعودي قبل فترة بسيطة بسبب كثرة الأخطاء.. إن شاء الله ما ينحل هالمرة بعد الأخطاء الحالية”.
أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي عن حزمة من القرارات المختلفة بشأن أزمة محمد كنو، أبلغ النصر والهلال، موضحًا إلزام الطرفين، منفردين أو متضامنين، بسداد 20 مليون ريال، مع تأييد إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، وحرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد حتى صيف 2023.
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Source almnatiq
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