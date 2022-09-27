إدارة تعليم عنيزة تحتفل باليوم الوطني 92

︎ . نظمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، يوم أمس الأول احتفالًا باليوم الوطني الـ 92، برعاية سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، وبحضور سعادة مدير تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، ومدراء الجهات الحكومية وعدد من منسوبي التعليم، حيث أقيم الحفل على مسرح مركز القصيم العلمي، واطلع محافظ عنيزة على رسومات المعرض الوطني المقام من قبل الطلاب والطالبات بالمركز، وانطلق الحفل الذي تضمن فقرات طلابية بمناسبة اليوم الوطني، وكلمة الإدارة التي ألقاها الدكتور محمد الحبيب، وأوبريت وطني بمشاركة الطلاب والطالبات والذي تضمن 4 لوحات فنية، إضافة إلى العرضة السعودية بهذه المناسبة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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