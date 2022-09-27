فهد بن نافل: الهلال فاوض كريستيانو رونالدو.. ولهذا السبب فشلت الصفقة

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، عن تفاصيل التفاوض مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الماضية، في محاولة لضمه.

وقال فهد بن نافل، في تصريحات عبر برنامج “بودكاست سقراط”: “نعم فاوضنا كريستيانو رونالدو والمشكلة كانت في قرار مركز التحكيم الرياضي المتعلق بمنع القيد”.

وأوضح رئيس الهلال: “كنا متفائلين بعدم إيقافنا عن التسجيل ولكننا نحترم القرار ولم نستمر في المفاوضات”.

وأضاف: “كان هناك فرصة لضم رونالدو والهلال قادر على مفاوضة أفضل اللاعبين في العالم”.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو، بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل رغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن قلعة أولد ترافورد.



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Source akhbaar24

