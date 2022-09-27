شاهد.. مارك لوينز لاعب الهلال يعتنق الإسلام وينتطق الشهادتين

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لمحترف الهلال في كرة السلة الأمريكي مارك لوينز وهو يعتنق الإسلام وينطق الشهادتين.

اللاعب الأمريكي يردد الشهادتين

ويظهر الفيديو “ مارك لوينز” أثناء ترديد الشهادتين في الهاتف بينما كان أحد الأشخاص يلقنه الشهادة.

وانتشر مقطع فيديو لمارك لوينز وهو يتحدث بالهاتف قبل أن ينطق بالشهادتين، وقد احتضنه شخص خلال حديثه، وكانت تُسمع في الفيديو أصوات أشخاص آخرين.

ويبدو أن اللاعب الأمريكي لم يستطع التحدث باللغة العربية بشكل سليم وظهرت الكلمات غير واضحة لكنه استطاع نطق الشهادة في النهاية وبالتالي دخول الدين الإسلامي.

ليونز يلعب في مركز صانع اللعب

وقبل أيام تعاقد الهلال مع مارك لوينز الذي يلعب في مركز صانع اللعب وهو من مواليد يوليو 1989.

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Source almnatiq

