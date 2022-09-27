أساتذة الجامعات في إيران ينضمون للمظاهرات .. استقالة بعضهم ورفض المشاركة في التدريس

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المناطق-الرياض

بعد احتجاجات وإضرابات طلاب الجامعات في جميع أنحاء إيران، انضم عدد من أساتذة الجامعات إلى الطلاب المحتجين برفضهم المشاركة في الفصول الدراسية، واستقال بعضهم.

وأكد نشطاء نقابيون في جامعة طهران، أمس الاثنين، من خلال نشر بيان، أن بعض أساتذة الجامعة انضموا إلى الإضراب الطلابي.

وكان طلاب الجامعات في طهران ومدن إيرانية أخرى رددوا، مرارًا وتكرارًا، في تجمعاتهم الاحتجاجية، شعار “الشوارع ملطخة بالدماء وأساتذتنا صامتون”.

وبالتزامن مع بداية الإضراب الطلابي، نظمت تجمعات احتجاجية في بعض الجامعات يوم أمس الاثنين، منها “تربية مدرس” في طهران، و”تشمران” في الأهواز، و”صنعتي” في أصفهان، وكلية طب الأسنان في تبريز.

وأعلن الطلاب المحتجون أنهم سيرفضون المشاركة في الفصول الدراسية حتى إنهاء المواجهات الأمنية مع الطلاب، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وإنهاء التعليم الافتراضي.

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Source almnatiq

