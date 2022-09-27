شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد جدة يطلق تصريح ناري قبل مواجهة النصر ويكشف قضية حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، على مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نادي النصر الغريم التقليدي، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر بدوري روشن

ومن المنتظر أن يحل العميد ضيفًا على العالمي، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وأكد الحائلي، على أن مباراة الكلاسيكو القادمة أمام النصر بالجولة الخامسة للدوري، لا تتجاوز أكثر من 3 نقاط، والفريق سيكون جاهز للمواجهة.

وأوضح رئيس نادي العميد، أن قضية المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق لازالت منظورة وموجودة في الفيفا، واللاعب يتواجد بشكل طبيعي.

وتحدث الحائلي خلال تصريحات إعلامية مؤكدًا أن هناك 15 رعاية حتى الآن وهناك عهد على تحقيق أرقام عالية في الرعايات ورعاية النادي بالملايين.

وتابع: "تبقى مساحة في قميص الفريق الأول والشهر المقبل سيكون لها راع جديد، وعند استلامي للنادي كانت الديون 400 مليون والآن 100 مليون، ونسعى لتقليص الديون إلى 70 مليون ريال في السنة المقبلة".

وأضاف: "الرعايات الحالية التي تتجاوز 15 رعاية تورد مبالغ كبيرة في خزينة النادي، وحاليا هناك 6 قضايا خارجية على النادي وكانت سابقا 38 قضية، وقضيتين أو ثلاثة من القضايا الخارجية تعادل قيمتها 30 قضية أخرى، ونعمل على استقطاب المزيد من الداعمين لنادي الاتحاد، وهذا نادي الاتحاد وأكيد أن رجاله لن يتخلون عنه".

الحائلي يرفض إعطاء مواجهة النصر أكبر من حجمها

واختتم عن مواجهة النصر: "مباراة النصر لا تتجاوز أكثر من 3 نقاط وعلاقتنا كإدارات لا تتجاوز الملعب، ولا يكون البعض مشحونًا بسببها، واللاعب رومارينيو يواصل برنامجه العلاجي ويستجيب للعلاج، وسواء شارك رومارينيو أو لم يشارك فالفريق روح واحدة وأشكرهم على قتاليتهم ولا نتأثر بالغيابات".