شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السعودية السابق ينتقد دور رينارد ويُشكك في حراسة المرمى قبل المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق، قلقه الشديد على الأخضر في تلك المرحلة، والمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.



فؤاد أنور ينتقد دور رينارد في المنتخب السعودي



وأكد فؤاد أنور نجم المنتخب السعودي السابق، أن الوضع الحالي للأخضر مثير للقلق، ومواجهة منتخب أمريكا وديًا اليوم، لن تكون سهلة مطلقًا.

وتابع أنور خلال تصريحات إعلامية عبر قناة الإخبارية السعودية: "منتخبنا حتى الآن لم يقدم نفسه بالشكل الجيد، والوضع في المنتخب مثير للقلق حتى لو اكتمل عدد اللاعبين، لأن المدرب هيرفي رينارد لم يعطينا حتى الآن الصورة التي يريدها للمنتخب السعودي".

وأضاف: "سنخوض اليوم مباراتنا الودية الرابعة أمام أمريكا ونتمنى أن نقدم أنفسنا بشكل جيد وتكون لنا بصمة حتى نطمئن على منتخبنا وهو ذاهب لكأس العالم".



فؤاد أنور يؤكد وجود مشكلة في حراسة مرمى منتخب السعودية

وأكمل نجم الأخضر السعودي السابق: "نوعية المباريات الإعدادية للمنتخب السعودي كشفت لنا الكثير من الأمور، وكان جيدًا رؤية ذلك مبكرًا ويجب أن يعالجها المدرب رينارد، والمباريات الودية كان نجمنا فيها محمد العويس، وحينما يكون حارس مرماك هكذا فهذا يعني وجود مشكلة ويجب التعديل والتصحيح".

واختتم: "المنتخب الأمريكي شرس وليس سهلًا وتطور كثيرًا عن الماضي، ويجب أن يستفيد المدرب هيرفي رينارد من مواجهتي أمريكا وكرواتيا قبل خوض غمار مونديال قطر".