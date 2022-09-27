شكرا لقرائتكم خبر عن هيرفي رينارد يفقد رباعي المنتخب السعودي ضد أمريكا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات في حكم المؤكد غياب رباعي المنتخب السعودي عن مواجهة المنتخب الأمريكي، وديًا في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقبلة.

منتخب السعودية يصطدم بمنتخب أمريكا وديًا في إسبانيا



ويواجه الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، نظيره منتخب أمريكا اليوم وديًا، في معسكر المنتخبين بمدينة موريسيا الإسبانية.

وكان المنتخب السعودي أنهى استعداداته أمس الإثنين، لمواجهة أمريكا وديًا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022، في نوفمبر المقبل.

وخاض لاعبو المنتخب السعودي، مساء أمس حصة تدريبية على ملعب منتجع لافينكا، تحت إشراف هيرفي رينارد المدير الفني، حيث بدأ المران، بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات والاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، وتختتم بتمارين الإطالة.

الفرج والدوسري على رأس الغائبين عن مواجهة أمريكا وديًا



وواصل كل من: سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد العويس، تمارينهم الخاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما أجرى سالم الدوسري صباح أمس في مدينة أليكانتي الإسبانية، عملية استئصال الزائدة الدودية، وسيخضع لفترة استشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي بالمنتخب.

وتأكد بشكل رسمي غياب الرباعي عن المواجهة المرتقبة، لعدم جاهزيتهم من الناحية الطبية، على أن تستمر عمليات تأهيلهم للمرحلة المقبلة.

وكان المنتخب السعودي حقق تعادل ضد منتخب الإكوادور دون أهداف، في أولى مباريات الأخضر الودية بالمرحلة الثانية من الاستعداد لنهائيات المونديال.

