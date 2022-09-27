شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يفاجئ الهلال قبل مواجهة الفريقين في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الاتفاق السعودي يستعد لمفاجئة الهلال قبل مواجهة الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

محاولات لتجهيز محمد الكويكبي في الاتفاق

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية" اليوم، أن الاتفاق يُكثف محاولاته من أجل علاج محمد الكويكبي قائد الفريق، للحاق بمواجهة الزعيم المرتقبة.

وأعلن الاتفاق، مساء أمس الإثنين عبر موقعه أن الفحوصات التي أجريت للاعب خط الوسط في أحد المراكز الطبية خارج السعودية، كشفت أنه يحتاج إلى برنامج تأهيلي لعدة أيام قبل العودة والانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق لمواجهة الوحدة يوم السبت المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي، قبل أن يصطدم بالهلال في الجولة السادسة.

الكويكبي يخضع لتدريبات مكثفة في دبي

وتابعت: "اللاعب خضع إلى تدريبات مكثفة في دبي، ضمن برنامج تأهيله إثر إصابة عضلية، وذلك لإعداده في أسرع وقت للمشاركة في المباراة أمام الهلال المقررة في السادس من أكتوبر المقبل بالمرحلة السادسة من الدوري السعودي".

وعانى الكويكبي، من ألم في عضلة الفخذ خلال مباراة الفريق الماضية أمام الرائد، والتي خسرها الاتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد، في 15 سبتمبر الجاري، وخضع للكشف الطبي لتشخيص إصابته.