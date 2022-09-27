شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يشارك بعزاء رئيس الوزراء الياباني السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ـ حفظه الله -، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مراسم العزاء الرسمية في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، بالعاصمة اليابانية طوكيو.