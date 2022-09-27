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وزير الخارجية يشارك بعزاء رئيس الوزراء الياباني السابق

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الرياض - محمد الوسيري - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ـ حفظه الله -، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مراسم العزاء الرسمية في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وزير الخارجية يشارك بعزاء رئيس الوزراء الياباني السابق - متابعات الخليج 365

ونقل سموه خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي.

وزير الخارجية يشارك بعزاء رئيس الوزراء الياباني السابق - متابعات الخليج 365

وزير الخارجية يشارك بعزاء رئيس الوزراء الياباني السابق - متابعات الخليج 365

وزير الخارجية يشارك بعزاء رئيس الوزراء الياباني السابق - متابعات الخليج 365

  • # رئيس الوزراء الياباني السابق
  • # شينزو آبي
  • # وزير الخارجية
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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