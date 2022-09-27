محمد بن مسعود - الدمام - عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً مع مديري المدارس الابتدائية والابتدائية الإعدادية المطبقة لبرنامج التربية العملية لطلبة كلية البحرين للمعلمين للعام الدراسي الجاري 2022/2023، والذي يستفيد منه هذا العام 1050 من طلبة الكلية.
وقد تطرق الاجتماع الذي أقيم بمدرسة عالي الابتدائية للبنات إلى توزيع طلبة التربية العملية على المدارس، وأهمية دور الإدارات المدرسية في دعمهم، مع استعراض البرنامج الالكتروني الخاص بمتابعتهم، والإشارة إلى أسس اختيار المعلمين المتعاونين، والمنسقين، وعرض التخصصات المطروحة في الكلية.
من جانبها، أشادت الأستاذة فاطمة صقر النعيمي رئيس مدارس بإدارة العمليات التعليمية للمنطقة الثالثة بالوزارة بالدور البارز لكلية البحرين للمعلمين في رفد الميدان التربوي بكوادر تعليمية متميزة، مؤكدةً أن الوزارة تقدم كل الدعم لبرنامج التربية العملية، لإتاحة الفرصة للطلبة لخوض تجربة العمل الميداني المعززة لقدراتهم ومعارفهم، والتي تعينهم على تحقيق النجاح المطلوب في العمل بعد التخرج.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – 1050 من طلبة كلية المعلمين يتدربون ميدانياً في المدارس هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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