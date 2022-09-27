اخبار الخليج – 1050 من طلبة كلية المعلمين يتدربون ميدانياً في المدارس هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬مديري‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬والابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬المطبقة‭ ‬لبرنامج‭ ‬التربية‭ ‬العملية‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجاري‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬1050‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الكلية‭.‬

وقد‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمدرسة‭ ‬عالي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬طلبة‭ ‬التربية‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬المدارس،‭ ‬وأهمية‭ ‬دور‭ ‬الإدارات‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬دعمهم،‭ ‬مع‭ ‬استعراض‭ ‬البرنامج‭ ‬الالكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بمتابعتهم،‭ ‬والإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬اختيار‭ ‬المعلمين‭ ‬المتعاونين،‭ ‬والمنسقين،‭ ‬وعرض‭ ‬التخصصات‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬الكلية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬مدارس‭ ‬بإدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬للمنطقة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالوزارة‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الميدان‭ ‬التربوي‭ ‬بكوادر‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬لبرنامج‭ ‬التربية‭ ‬العملية،‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للطلبة‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬العمل‭ ‬الميداني‭ ‬المعززة‭ ‬لقدراتهم‭ ‬ومعارفهم،‭ ‬والتي‭ ‬تعينهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭.‬