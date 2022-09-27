محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 816130 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 102 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 803352 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9347 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة”: تسجيل 130 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.