“هيئة الأمر بالمعروف” تنفذ 2892 منشطاً توعويًا خلال النصف الأول من العام الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في وحدة الأمن الفكري بالرئاسة وفروعها خلال النصف الأول من العام الجاري 2892 منشطاً توعويًا.
وأوضحت رئاسة الهيئة أن المناشط شملت 5 زيارات ميدانية، نتج عنها 15 لقاءً علمياً، و12 ورشة عمل استفاد منها 360 مستفيداً، وإقامة 35 دورة تدريبية التحق بها 1050 مستفيداً، وتنفيذ 2296 درساً شهرياً، وتقديم 241 كلمة توجيهية.
ونظمت خلال النصف الأول من العام الحالي 166 معرضًا، وتقديم 110 مواد علمية، وإنشاء 39 مادة صوتية، وكذلك 13 مادة مرئية، ونشر 9 أخبار صحفية، وتصميم 56 جرافيك، وتقديم حقيبة تدريبية واحدة.
وتُقدم وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهوداً ملموسة في إطلاق وتنفيذ المناشط التوعوية المختلفة في فروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة.
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