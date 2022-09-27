أرملة رئيس الوزارء الياباني السابق شينزو آبي تحمل رماده قبل مراسم الجنازة.. فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - بدء مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزارء الياناني السابق شينزو آبي صباح اليوم، في ظل توافد العديد من قادة العالم لحضور الجنازة الرسمية.

وبدأت مراسم الجنازة بأرملة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تحمل رماده مع بدء مراسم جنازته، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في قاعة “نيبون بودوكان” بوسط العاصمة (طوكيو).

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) لقطات حية من مراسم تشييع الجنازة حيث عزفت موسيقى النشيد الوطني لليابان، وذلك بحضور رئيس الوزراء الحالي كيشيدا فوميو ونظيره الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الأُسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، فضلا عن مشاركة عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

كما تم رفع الأعلام في المكاتب الحكومية في جميع أنحاء اليابان إلى نصف الصاري؛ حدادا على رئيس الوزراء الأسبق الذي لقى مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار في الثامن من يوليو الماضي أثناء إلقائه خطاب في حملة انتخابية في مدينة (نارا) غربي البلاد.

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