نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الخارجية يشارك في مراسم العزاء الرسمية في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ـ حفظه الله -، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مراسم العزاء الرسمية في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، بالعاصمة اليابانية طوكيو.
ونقل سموه خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي.
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