محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لارتكابه (27) حادثة جنائية في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في سرقة مركبات تطبيقات التوصيل بعد إيهام قائديها بأنه من ذوي الإعاقة (تم استردادها)، إضافة إلى الاحتيال عبر منصات البيع الإلكترونية بشراء سلع وعدم دفع ثمنها، وسلب مندوبي المبيعات ما بحوزتهم، وسرقة أختام طبية من مركزين صحيين بهدف تزوير وصفات لأدوية خاضعة للرقابة الطبية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخص لسرقته مركبات تطبيقات التوصيل والاحتيال المالي عبر منصات البيع الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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