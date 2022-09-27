سمو أمير منطقة الجوف يتسلّم تقرير إنجازات مركز عبدالرحمن السديري الثقافي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تقرير إنجازات مركز عبدالرحمن السديري الثقافي.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم المدير العام لمؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية سلطان بن فيصل السديري.
واستمع سموه لشرح عن أنشطة المركز الثقافي والبرامج المعرفية والندوات العلمية التي نفذها المركز بالتفاعل والمشاركة مع المجتمع المحلي.
واستعرض التقرير إنجازات المركز وما يقدمه من دور فاعل في خدمة الثقافة في المنطقة إضافة إلى العديد من المناشط الاجتماعية.
ونوه سموه بالدور الفاعل الذي يقوم به المركز من خلال برامجه الثقافية.
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