الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات يؤكد على دورها كمساهم في الاقتصاد الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - ‎ألقى سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لممتلكات، الكلمة الرئيسية خلال اجتماع لمنتدى الأعمال البحريني البريطاني، والذي تناول فيه استراتيجية ممتلكات الاستثمارية الجديدة ومساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث تساهم شركات ممتلكات المحلية ب ١٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفر أكثر من ١٢ ألف وظيفة متخصصة في البحرين

‎يهدف المنتدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البحرين وبريطانيا من خلال توفير فرص التواصل وتبادل المعرفة بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين