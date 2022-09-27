محمد بن مسعود - الدمام - ألقى سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لممتلكات، الكلمة الرئيسية خلال اجتماع لمنتدى الأعمال البحريني البريطاني، والذي تناول فيه استراتيجية ممتلكات الاستثمارية الجديدة ومساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث تساهم شركات ممتلكات المحلية ب ١٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفر أكثر من ١٢ ألف وظيفة متخصصة في البحرين
يهدف المنتدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البحرين وبريطانيا من خلال توفير فرص التواصل وتبادل المعرفة بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات يؤكد على دورها كمساهم في الاقتصاد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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