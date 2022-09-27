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تكليف العاملة بالطبخ وتربية الأطفال مخالف للعقد

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الرياض - محمد الوسيري - أكد هاشم العبدالمحسن صاحب مكتب استقدام، أن تكليف العاملة بأكثر من مهمة يعد مخالفًا للعقد. وأوضح العبد المحسن، خلال حديثه عبر قناة ، أنه إذا كان العقد يحمل تأشيرة عاملة منزلية فمن المفترض أن تقوم بالأعمال المنزلية فقط ويكون استقدامها لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن هناك تأشيرات يكتب بها طباخة أو مربية. وأضاف:”المشكلة لدينا أننا نريد ثلاثة في واحد وبنفس الراتب ولكن يعد هذا مخالفًا للعقد، وبعض العاملات يتقبلن وبعضهن يتذمرن”.  
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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