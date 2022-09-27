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وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة لباكستان

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الرياض - محمد الوسيري - وصلت الطائرتان الإغاثيتان الثامنة والتاسعة إلى مدينة كراتشي أمس الأول، وعلى متنهما 60 طنًا تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منهما 8.424 فردًا، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة لباكستان - متابعات الخليج 365

توجيهات الملك سلمان

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وقد جرى تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة لباكستان - متابعات الخليج 365

الدور الإنساني للمملكة

وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة لباكستان - متابعات الخليج 365

وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة لباكستان - متابعات الخليج 365

  • # المملكة
  • # باكستان
  • # جمهورية باكستان الإسلامية
  • # ضمن الجسر الإغاثي السعودي
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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