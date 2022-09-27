حقوقك وواجباتك في صالونات الحلاقة

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة التجارة مجموعة من الحقوق والواجبات للمستهلك عليه الالتزام بها عند الذهاب إلى صالونات الحلاقة. قائمة الأسعار

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، أن أبرز الحقوق تتمثل في أن تكون هناك قائمة أسعار موضوعة في مكان بارز، مع توافر وسائل الدفع الإلكتروني.

المناشف

كما أكدت وزارة التجارة على ضرورة الالتزام باستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد، مع استثناء من لديه حقيبة أدوات خاصة، ومنع استخدام المناشف والمرايل القماشية، وتوفير البديل الورقي ذي الجودة العالية.

كما شددت الوزارة على أن استخدام الشَّبَّة للتطهير ممنوع، والمسحة الطبية هي البديل المناسب، مع منع مزاولة الأعمال الطبية كمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس، واستخراج شهادة صحية للعاملين تُثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.