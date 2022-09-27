شكرا لقرائتكم فعاليات متنوعة وبرامج نوعية في تعليم النماص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعيش تعليم النماص خلال هذا الأسبوع كرنفالاً متواصلاً من خلال عددٍ من الفعاليات والبرامج التي أُعدت احتفاءً بذكرى اليوم الوطني ٩٢ للمملكة العربية السعودية على مستوى الإدارة وجميع المدارس والروضات وفصول التربية الخاصة وتنوعت هذه الفعاليات بين المسابقات والبطولات الرياضية والكلمات والقصائد التي عبر بها المجتمع التعليمي بكافة شرائحه حباً وولاءً وانتماءً لوطن الخير وقيادة السؤدد.

لوحات المحبة والفخر

الجدير بالذكر أن تعليم النماص بدأ فعاليات وبرامج اليوم الوطني٩٢ منذ الأحد الماضي الذي رسم لوحات المحبة والفخر بهذا الوطن وقيادته عبر العديد والعديد من الفعاليات شملت قصة الأمجاد التي جسدها الطلاب والطالبات ودوري المدارس والإدارات الحكومية التي رعاها محافظة النماص والأصبوحات الثقافية، واللوحات الاستعراضية الشعبية.

أصحاب المواهب

كما قدم أصحاب المواهب الفنية معارض فنية متنوعة فيها منسوبو ومنسوبات تعليم النماص معبرين عن مشاعرهم في حب الوطن والقيادة تحت عنوان هي لنا دار، وقد ثمّن مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي لأبنائه الطلاب والطالبات وأسرة التعليم ما قدموه ويقدمونه من لوحات وطنية رائعة حكت عن وطن العز وقيادة الشموخ،كما قدم شكره للجهات المشاركة والمتعاونة على ما قدموه من جهود سائلاً المولى أن يديم على قيادتنا الكريمة ووطننا الغالي وجنودنا البواسل نعمة الخير والفرح والعز والازدهار والرخاء والأمن.