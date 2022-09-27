شكرا لقرائتكم نزاهة: إيقاف 97 متهماً والتحقيق مع 147 آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

نظام الإجراءات الجزائية

الإبلاغ عن المخالفات

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت خلال شهر صفر 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3164) جولة رقابية، والتحقيق مع (147) مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، النقل والخدمات اللوجستية).وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه تم إيقاف (97) متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات المعتمدة.