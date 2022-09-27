شكرا لقرائتكم عوالق ترابية على منطقة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش ويدمة وثار وحبونا وبدر الجنوب. وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الــ 6 مساءً. توقعات الأرصاد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير ونجران. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة . الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي. وجنوبية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.