شكرا لقرائتكم مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

توقعات الأرصاد

الرياح السطحية

حالة الخليج العربي

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 44 مئوية.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير ونجران. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي. وجنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.