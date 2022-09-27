هل ترى الأسعار الحالية للاستقدام منطقية؟.. عبدالعزيز الغامدي صاحب مكتب استقدام يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - قال عبدالعزيز الغامدي، صاحب مكتب استقدام، إن هناك تضخم كامل لكافة الخدمات على جميع المواد الغذائية، موضحًا الأمر انعكس ايضًا على أسعار الاستقدام من الخارج.
وأضاف خلال لقائه مداخلة هاتفية عبر قناة السعودية، إن استقدام العاملات من الفلبين شهد ارتفاع كبير في الأسعار، الأمر الذي انعكس سلبًا على أسعار المكاتب التي تعمل على استقدام العاملات من الخارج.
وتابع: أن هناك العديد من العديد من الدول رضخت لارتفاع الأسعار، حيث تعد العاملة الفلبينة الأعلى جودة مقارنة بالعاملات الأخرى من الدول الأجنبية المختلفة.
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