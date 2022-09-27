اخبار الخليج – وزيرة الصحة تفتتح «مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية» الخميس القادم

محمد بن مسعود - الدمام - تفتتح‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم،‭ ‬29‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ويستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭.‬

وينظم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬خدمات‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬آمنة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة‮»‬،‭ ‬ويتناول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ترخيص‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬مبادرتي‭ ‬‮«‬منشآت‮»‬،‭ ‬و»مهن‮»‬،‭ ‬وتنظيم‭ ‬ومراقبة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدلانية‭ ‬والدوائية،‭ ‬ومنح‭ ‬وتجديد‭ ‬الاعتماد‭ ‬للمستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية،‭ ‬وتطوير‭ ‬اللوائح‭ ‬والتشريعات،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭.‬

ويعمل‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الممارسين‭ ‬الصحيين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الطبية‭ ‬والصناعات‭ ‬الدوائية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬والمدربين‭ ‬الطبيين‭ ‬وخبراء‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬وإدارة‭ ‬اللوائح‭ ‬الصحية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬كبار‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وخارجها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويقام‭ ‬بالتوازي‭ ‬معه‭ ‬معرضا‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭.‬

كما‭ ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬لتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الممارسين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية،‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬العربي‭ ‬حول‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المجالات،‭ ‬وبحث‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الصحي،‭ ‬والبحوث‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية،‭ ‬والاستثمار‭ ‬الصحي،‭ ‬وحماية‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطب،‭ ‬والصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬

ويقدم‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬منصة‭ ‬لمقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بأحدث‭ ‬مستجدات‭ ‬دور‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحة،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بالكامل‭ ‬بما‭ ‬يجسد‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ويتسق‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬ويواكب‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬واستدامتها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الثالث‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الخليجية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والمختصة‭ ‬بدراسة‭ ‬إجراءات‭ ‬تصنيف‭ ‬وتسجيل‭ ‬التخصصات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ويبحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬أحدث‭ ‬مستجدات‭ ‬توحيد‭ ‬إجراءات‭ ‬التصنيف‭ ‬والتسجيل‭ ‬للتخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬ومتطلبات‭ ‬واشتراطات‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مؤهلات‭ ‬الأطباء‭ ‬والتمريض‭ ‬والصيادلة‭ ‬والمهن‭ ‬المعاونة‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬مهن‭ ‬الطب‭ ‬البديل،‭ ‬وذلك‭ ‬للمواطنين‭ ‬الخليجيين‭ ‬وغير‭ ‬الخليجيين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشهادات‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬بحسب‭ ‬التخصص،‭ ‬وطرق‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬الأساسية‭ ‬لمؤهلات‭ ‬الممارسين‭ ‬الصحيين‭.‬