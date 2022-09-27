اخبار الخليج – وزيرة الصحة تفتتح «مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية» الخميس القادم

محمد بن مسعود - الدمام - تفتتح وزيرة الصحة سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن النسخة الثانية من «مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية»، والذي يقام تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، يوم الخميس القادم، 29 سبتمبر، ويستمر على مدى ثلاثة أيام حتى الأول من أكتوبر 2022.
وينظم هذا المؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية» تحت شعار «خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة»، ويتناول العديد من المحاور من بينها ترخيص مرافق الرعاية الصحية، وتفعيل مبادرتي «منشآت»، و»مهن»، وتنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والدوائية، ومنح وتجديد الاعتماد للمستشفيات والمراكز الطبية، وتطوير اللوائح والتشريعات، وغير ذلك من الموضوعات.
ويعمل المؤتمر على تعزيز التواصل بين جميع الممارسين الصحيين والمهتمين بتقديم الرعاية الصحية والخدمات والمنتجات الطبية والصناعات الدوائية ومؤسسات الرعاية الصحية وسلامة المرضى والمدربين الطبيين وخبراء الاعتماد من المنطقة والعالم لتبادل الأفكار حول تنفيذ وإدارة اللوائح الصحية، إضافة إلى جذب كبار المتخصصين في الرعاية الصحية من البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية في مملكة البحرين، ويقام بالتوازي معه معرضا يقدم خدمات ومنتجات عدد من الجهات المشاركة.
كما يوفر هذا المؤتمر منصة لتبادل وجهات النظر بين جميع الممارسين في قطاع الرعاية والخدمات الصحية والطبية، في مملكة البحرين والخليج العربي حول الكثير من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الصحي، بما في ذلك تعزيز ريادة مملكة البحرين في تلك المجالات، وبحث تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات بما فيها التعليم والتدريب الصحي، والبحوث الصحية والطبية، والاستثمار الصحي، وحماية البيانات في مجالات الطب، والصحة العامة، وغير ذلك من المجالات.
ويقدم «مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية» منصة لمقدمي الخدمات الصحية والطبية في مجالات مختلفة، وتعريفهم بأحدث مستجدات دور المجلس الأعلى للصحة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للصحة، الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الصحية بالكامل بما يجسد أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويتسق ذلك مع برنامج الحكومة، ويواكب المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها، بما في ذلك برنامج الضمان الصحي الوطني، والذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
ويشهد المؤتمر في يومه الثالث اجتماع اللجنة الخليجية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمختصة بدراسة إجراءات تصنيف وتسجيل التخصصات الصحية في دول الخليج العربي، ويبحث الاجتماع أحدث مستجدات توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الطبية المعمول بها في جميع دول المجلس، ومتطلبات واشتراطات هذه الممارسة، إضافة إلى الاتفاق على مؤهلات الأطباء والتمريض والصيادلة والمهن المعاونة علاوةً على مهن الطب البديل، وذلك للمواطنين الخليجيين وغير الخليجيين، إضافة إلى الشهادات المعترف بها في كل دولة بحسب التخصص، وطرق التحقق من المصادر الأساسية لمؤهلات الممارسين الصحيين.
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