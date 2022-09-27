اخبار الخليج – مكافحة الاتجار بالبشر: القبض على 3 آسيويين يقومون بتصنيع وبيع المواد المسكرة

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة،‭ ‬تمكنت‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬وحماية‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الأسيوية‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬30‭-‬47‭ ‬عاما‭ ‬،‭ ‬يقومون‭ ‬بتخزين‭ ‬وبيع‭ ‬المواد‭ ‬المسكرة‭ ‬بإحدى‭ ‬الشقق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العكر‭ ‬الغربي‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬تمت‭ ‬مباشرة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المذكورين‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المسكرة‭ ‬قاموا‭ ‬بتخزينها‭ ‬في‭ ‬الشقة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬المضبوطات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬