اخبار الخليج – مكافحة الاتجار بالبشر: القبض على 3 آسيويين يقومون بتصنيع وبيع المواد المسكرة

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، تمكنت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الأسيوية تتراوح أعمارهم 30-47 عاما ، يقومون بتخزين وبيع المواد المسكرة بإحدى الشقق في منطقة العكر الغربي.
وأوضحت الإدارة أنه فور تلقي معلومات بهذا الشأن، تمت مباشرة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن القبض على المذكورين وبحوزتهم كميات من المواد المسكرة قاموا بتخزينها في الشقة، مشيرةً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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