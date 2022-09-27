وزير الحج والعمرة يلتقي عدداً من المسؤولين بكازاخستان لبحث تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استهل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، زيارته الرسمية لجمهورية كازاخستان، بهدف بحث سبل التعاون بيـن البلدين فيما يتعلق بتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين والزوار لأداء نسكهم بسهولة وطمأنينة، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت الزيارة إطلاق المنصّة الرسمية الموحدة”نسك” nusuk.sa، التي تستهدف تسهيل إصدار تأشيـرات العمرة والزيارة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم، وتطوير تجربة ضيوف الرحمن، والتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية المتنوعة التي تذّخر بها مدن ومناطق المملكة، وإتاحة مسارات إلكتـرونية متطوّرة تُقدم خيارات وحلول مبتكرة، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

والتقى معاليه، والوفد المرافق له من مسؤولي الوزارة، بكل من: رئيس إدارة مسلمي كازاخستان المفتـي العام الدكتور ناوريزباي تاغانولي أوتبينوف، ووزير الإعلام والتنمية الاجتماعية دارخان خضـر علي، ووزير الصناعة وتنمية البنية التحتية خيـربك أوسكينبايف، ووزير الثقافة والرياضة دورين أباييف، للتباحث حول أبرز الخدمات والتسهيلات المستجدة للمعتمرين الكازاخستانييـن، وتعزيز التعاون المشتـرك بيـن البلدين امتدادًا للعلاقات التاريخية والأخوية بينهما، كما تم مناقشة أهم فرص التعاون حول عدد من المسائل الفنية والإجرائية لتسهيل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وبحث طرق زيادة توعية المعتمرين والزائرين بالأمور الإجرائية.

وتأتي زيارة وزير الحج والعمرة لتجديد التأكيد على حرص المملكة على تسهيل قدوم المعتمرين والزوار من جميع أنحاء العالم، والتعريف بالتسهيلات الإجرائية، والحلول الرقمية المبتكرة، وخيارات الخدمات المتنوعة، والاستعدادات، وخدمات البنية التحتية المهيأة لزوار الحرميـن الشـريفيـن.