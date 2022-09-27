رصد ثاني حالة مصابة بجدري القرود في مصر لمواطن عربي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة والسكان، انه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي امراض وبائية. رصد ثاني حالة مصابة بجدري القرود في مصر رصد ثاني حالة مصابة بجدري القرود في مصر وأكدت وزارة الصحة، أنه تم ثبوت ايجابية مريض من أحد الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج يوم ٢٥ سبتمبر الجاري، وتم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق ارشادات منظمة الصحة العالمية، وحالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة. اقرأ ايضًا السودان يرصد 5 حالات أخرى لمرض جدري القرود

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