بعد إجراء عملية جراحية.. تعرف على موعد سالم الدوسري

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت العديد من التقارير الصحفية آخر المستجدات حول معد عودة نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال سالم الدوسري، المشاركة في التدريبات الجماعية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في إسبانيا.

موعد عودة سالم الدوسري للملاعب

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” فإن موعد العودة لجناح المنتخب الوطني نادي الهلال سالم الدوسري يعد إجراء عملية جراحية، والمشاركة مجددًا في التدريبات الجماعية سيكون جاهز خلال أسبوع من الآن.

غيابات المنتخب الوطني أمام الولايات المتحدة

واستغل سالم الدوسري فترة تواجده في إسبانيا بمعسكر المنتخب الوطني، وأجرى علمية جراحية من أجل استئصال الزائدة الدودية، تحت إشراف طبيب المنتخب السعودي، ليغيب رسميًا عن موقعة أمريكا، رفقة 3 من زملائه المصابين، سلمان الفرج، ياسر الشهراني ومحمد العويس.

موعد مباراة المنتخب الوطني والولايات المتحدة

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الطرفين لخوض منافسات كأس العالم في قطر 2022.

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