عند 44 مئوية.. مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 44 مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير ونجران. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة .
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