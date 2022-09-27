أمانة منطقة نجران تنجز 75% من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي نهوقة واللجم

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أنجزت أمانة منطقة نجران 75% من المرحلة الأولى لمشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي نهوقة واللجم.

وشدّدّ أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش على المقاولين المنفذين والمتعهدين الالتزام بالخطة الزمنية وتطبيق الجودة في جميع الأعمال وتحسين السلامة أثناء العمل.

بدوره أوضح وكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر أن المشروع عبارة عن حوض تجميع بأبعاد (1000*250 متراً) تتجمع فيه مياه الأمطار بمسيلة عشارة بحواجز خرسانية حيث يمر المسار للقناة المفتوحة على أربعة أحواض تجميع لتهدئة مياه الأمطار والسيول، حيث جرى الانتهاء من أعمال الحفر والردم والخرسانة المسلحة للحاجز الشرقي والغربي بطول 1560 متراً طولياً وحوض التجميع الرئيس و أعمال الحفر والردم والخرسانة العادية والخرسانة المسلحة للقناة المفتوحة بطول 1000 متر طولي، وأعمال الخرسانة المسلحة للحاجز الغربي بطول 600 متر طولي، وأعمال الخرسانة المسلحة وأعمال العزل للميد الجانبية والميد أسفل البلاطات للحوض وأعمال الخرسانة المسلحة بالقناة المفتوحة، إضافةً إلى أعمال الحفر بالأحواض الأخرى.

وبين أن العمل جارٍ على صب الخرسانة المسلحة للبلاطات الخرسانية لتبطين ميول الأحواض، وكذلك العمل بأرنكة وتشكيل جوانب الحفر, بالإضافة إلى استكمال أعمال الحفر والأعمال الخرسانية بأحواض متعددة، وجرى إنجاز 75% من المشروع بمرحلته الأولى، كما يوجد أعمال متبقية للأعمال الخرسانية للأحواض وأعمال الحفر وأعمال الخرسانية للقناة المفتوحة بطريق اللجم.

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Source almnatiq

