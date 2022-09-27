السويد تصدر تنبيها من تسريبين للغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1

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قالت الإدارة البحرية السويدية اليوم الثلاثاء إنها أصدرت تنبيها بخصوص حدوث تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1 في المياه السويدية والدنمركية، وذلك بعد فترة وجيزة من اكتشاف تسريب في مشروع نورد ستريم 2 القريب.

وقال متحدث باسم الإدارة لرويترز “هناك تسريبان في نورد ستريم 1، أحدهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخر في المنطقة الاقتصادية الدنمركية. إنهما قريبان جدا من بعضهما البعض”.

وقال المتحدث إن التسريبين يقعان إلى الشمال الشرقي من جزيرة بورنهولم الدنمركية. ولم يتضح على الفور السبب وراء حدوث التسريبين.

وطلبت السلطات الدنمركية أمس الاثنين من السفن الابتعاد عن دائرة نصف قطرها خمسة أميال بحرية جنوب شرق بورنهولم بعد تسرب غاز من خط أنابيب نورد ستريم 2 المملوك لروسيا في بحر البلطيق.

وقال وزير الطاقة الدنمركي دان يورنسون اليوم الثلاثاء إن السلطات طلبت رفع مستوى التأهب في قطاع الطاقة والغاز بعد حدوث التسربيات الثلاثة في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2.



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Source akhbaar24

