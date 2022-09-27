سمو أمير الجوف يستقبل مدير عام التعليم وعدداً من الطلاب والطالبات بمناسبة اليوم الوطني

︎

.

المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أهمية توجيه النشء إلى مكارم الأخلاق وإثراء الروح الوطنية وحب الوطن والانتماء إليه وتحفيزهم لنيل أعلى المستويات العلمية وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تفخر دوماً بالتعليم ومنسوبيه وتضع ثقتها فيهم ببناء أجيال تواصل السير في طريق التنمية والحضارة, حيث دعمت قطاع التعليم للرقي بمستوى أبناء الوطن بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وعدداً من قيادات التعليم يرافقهم مجموعة من الطلاب والطالبات بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

واستعرض الدكتور الغامدي لسمو أمير المنطقة البرامج والأنشطة التي نفذتها الإدارة ومدارسها من البنين والبنات احتفاءً بهذه المناسبة السعيدة, فيما قدم عدد من الطلاب والطالبات قصائد وطنية معبرة وإلقاءً فردياً لمجموعة من القصائد الوطنية أمام سموه.

وأعرب الأمير فيصل بن نواف عن شكره للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على جهودهم المميزة التي قدمتها الإدارة خلال اليوم الوطني 92.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

