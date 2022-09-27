«الحفر العربية» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة الحفر العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة.

وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية

وكشفت شركة الحفر العربية عن عدة وظائف للراغبين في التقديم الاطلاع عليها قبل الدخول على موقع وتشجيل طلب التحاق. المسميات الوظيفية:

وظيفة متخصص في برمجة تطبيقات الأعمال في (SAP Advance). وظيفة (Rigger1). وظيفة مهندس (SME). وظيفة مهندس إنشائي. وظيفة مشرف الصحة والسلامة والبيئة. وظيفة مهندس المشروع (SME). وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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Source almnatiq

